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NASA сообщило о пролетевшем мимо земли астероиде размером с автобус
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    NASA сообщило о пролетевшем мимо земли астероиде размером с автобус

    8:00  3 Октября 2017
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    NASA сообщило о пролетевшем мимо земли астероиде размером с автобус

    Вашингтон, 3 октября. Специалисты NASA объявили, что в понедельник на крайне малом — по космическим меркам — расстоянии от Земли пролетел астероид. Размеры астероида, которому было присвоено наименование 2017 SX17, не превышают 14 метров — то есть размер космического камня примерно соответствует размеру автобуса или грузовика.

    Около 13.20 по московскому времени в понедельник астероид пролетел на расстоянии 87 тысяч километров — то есть в несколько раз ближе орбиты Луны. Один оборот вокруг Солнца 2017 SX17 совершает за 467 дней, однако далеко не каждый раз он будет так близок к Земле. Как отметили в NASA, небольшой астероид удалось обнаружить на подлете лишь 24 сентября.

    NASA сообщило о пролетевшем мимо земли астероиде размером с автобус

    В настоящее время специалисты NASA изучают траекторию другого подобного астероида — 2012 TC4, который 12 октября пролетит на рекордно близком расстоянии — около 43,5 тысяч километров — от Земли. Как считают специалисты, падение подобного объекта не угрожает человечеству, однако способно быть локальной угрозой — примерно такие же размеры имел при входе в атмосферу Земли Челябинский метеорит.

    Автор: Валентин Меликов
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