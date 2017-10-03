Десантные корабли ВМФ России создали «дорогу жизни» для Сирии

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Дамаск, 3 октября. Одним из важнейших символов российской операции в Сирии стал так называемый «Сирийский экспресс».

Как пишет издание «Взгляд», это условное наименование получили рейсы больших десантных кораблей Военно-морского флота России, снабжающие оружием и снаряжением и саму Сирийскую Арабскую Республику, и российскую военную группировку.

Как считают эксперты, военная операция ВС РФ в Сирии была бы невозможна без регулярных челночных рейсов больших десантных кораблей по маршруту Новороссийск – Тартус.