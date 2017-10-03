МИД России поблагодарил ЦРУ США «за поддержку русского языка»
Москва, 3 октября. МИД России поблагодарил Центральное разведывательное управление США за поддержку и продвижении русского языка.
Ранее Газета.ru писала, что ЦРУ сообщило в Twitter, что ищет сотрудников со знанием русского языка. Отмечалось, что сотрудник-лингвист ЦРУ будет «раскрыть правду».
Speak Russian?— CIA (@CIA) September 29, 2017
US citizen with a college degree?
Interest in national security?
Your skills are needed here.https://t.co/acebqeWxty pic.twitter.com/nxWJdNt9gw
Как сказано в ироничном сообщении на официальной странице российского министерства в Twitter, ведомство предложило помочь «с рекомендациями и специалистами». Также в министерстве иностранных дел выразили благодарность «ЦРУ за поддержку и продвижение русского языка». «Почему вы скрывали это столько лет?» - пошутили дипломаты.
Спасибо @CIA за поддержку и продвижение русского языка. Почему вы скрывали это столько лет? Готовы помочь с рекомендациями и специалистами pic.twitter.com/YXaxrKMKLf— МИД России ???????? (@MID_RF) October 2, 2017