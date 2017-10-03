Россия вошла в тройку крупнейших инвесторов Украины

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Киев, 3 октября. Кипр, Нидерланды и Кипр входят в тройку наиболее крупных стран-инвесторов в экономику Украины.

Как сообщили в Госстате страны, с января по июнь 2017 года инвесторы из 75 стран вложили в Украину 711,2 млн долларов. К 1 июля объем прямых инвестиций составил 38,9 млрд долларов, передает РИА Новости.

Наиболее крупным инвестором оказался Кипр с долей в 25,5% от всех инвестиций в Украину (9,9 млрд долларов), затем идут Нидерланды (16,2%, 6,3 млрд долларов), закрывает тройку лидеров Россия с 11,4% (4,4 млрд долларов).

В топ-10 стран-инвесторов попали Великобритания, ФРГ, Виргинские острова, Швейцария, Франция, Австрия и Люксембург.