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Власти США вышлют из страны две трети кубинских дипломатов
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    Власти США вышлют из страны две трети кубинских дипломатов

    7:33  3 Октября 2017
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    Власти США вышлют из страны две трети кубинских дипломатов

    Вашингтон, 3 октября. Администрация Белого дома собирается попросить Кубу уменьшить число персонала ее посольства в Вашингтоне на 60%.

    Соответствующее официальное заявление Госдепартамент собирается сделать во вторник, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источник в администрации президента США Дональда Трампа. Если Гавана согласится вернуть дипломатов домой, то они не будут отозваны официально, отмечает AP. В самом Госдепартаменте данную информацию пока не подтверждают.

    Напомним, что ранее во внешнеполитическом ведомстве приняли решение отозвать из американского посольства в Гаване всех сотрудников, за исключением тех, которые выполняют ключевые функции. Теперь власти США хотят уравнять численность дипперсонала в обеих столицах. 

    Автор: Алексей Громов
    #сша #куба #дипломаты
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