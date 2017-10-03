Власти США вышлют из страны две трети кубинских дипломатов

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Вашингтон, 3 октября. Администрация Белого дома собирается попросить Кубу уменьшить число персонала ее посольства в Вашингтоне на 60%.

Соответствующее официальное заявление Госдепартамент собирается сделать во вторник, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источник в администрации президента США Дональда Трампа. Если Гавана согласится вернуть дипломатов домой, то они не будут отозваны официально, отмечает AP. В самом Госдепартаменте данную информацию пока не подтверждают.

Напомним, что ранее во внешнеполитическом ведомстве приняли решение отозвать из американского посольства в Гаване всех сотрудников, за исключением тех, которые выполняют ключевые функции. Теперь власти США хотят уравнять численность дипперсонала в обеих столицах.