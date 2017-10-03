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Стало известно, зачем китаец сбежал из отеля по телефонному проводу
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    Стало известно, зачем китаец сбежал из отеля по телефонному проводу

    7:21  3 Октября 2017
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    Стало известно, зачем китаец сбежал из отеля по телефонному проводу

    Пекин, 03 октября. Стали известны причины, вынудившие жителя Поднебесной рисковать жизнью, убегая из отеля по телефонному проводу.

    Как передают «Известия», китаец оказался на высоте 19-го этажа из-за элементарной жадности, не пожелав оплатить отелю деньги за оказанные услуги. Впрочем, о том, что скупой платит дважды известно не всем.

    В итоге, мужчина застрял на высоте, из-за чего для его спасения пришлось привлекать спасателей. В результате, беглец не пострадал, однако теперь, кроме услуг отеля, ему предстоит оплатить и крупный штраф.

    Автор: Константин Терехов
    #китай
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