Стало известно, зачем китаец сбежал из отеля по телефонному проводу

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Пекин, 03 октября. Стали известны причины, вынудившие жителя Поднебесной рисковать жизнью, убегая из отеля по телефонному проводу.

Как передают «Известия», китаец оказался на высоте 19-го этажа из-за элементарной жадности, не пожелав оплатить отелю деньги за оказанные услуги. Впрочем, о том, что скупой платит дважды известно не всем.

В итоге, мужчина застрял на высоте, из-за чего для его спасения пришлось привлекать спасателей. В результате, беглец не пострадал, однако теперь, кроме услуг отеля, ему предстоит оплатить и крупный штраф.