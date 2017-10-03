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Роспотребнадзор изучил влияние спиннеров на детскую психику
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    Роспотребнадзор изучил влияние спиннеров на детскую психику

    7:30  3 Октября 2017
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    Роспотребнадзор изучил влияние спиннеров на детскую психику

    Москва, 3 октября. Специалисты Роспотребнадзора провели подробное исследование популярной современной игрушки — спиннеров — и выяснили, чем именно они могут быть опасны для детей. Экспертиза была проведена профильными научно-исследовательские организации на основании многочисленных сообщений об опасность ручных волчков для детской психики.

    «Установлено, что игрушка не несет ярко выраженных положительных или отрицательных качеств в плане воздействия на психику ребенка», — сообщили в Роспотребнадзоре по итогам исследований.

    Как отмечает РИА Новости, исследователи пришли к выводу, что интерес к спиннерам носит кратковременный характер, а негативные последствия от игры с ними сильно преувеличены. 

    Роспотребнадзор изучил влияние спиннеров на детскую психику

    Впрочем, для маленьких детей могут представлять опасность спиннеры с большим количеством мелких деталей, а также с фонариками или светящимися наклейками — ребенок может подавиться такой деталью, если попробует погрызть спиннер. Надзорное ведомство настоятельно рекомендует при покупке спиннера проверять, нет ли у игрушки сильного химического запаха и не издает ли спиннер шум — это может свидетельствовать о плохо подогнанных деталях.

    Автор: Валентин Меликов
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