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Американский блогер попытался сломать автомат Калашникова
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    Американский блогер попытался сломать автомат Калашникова

    7:20  3 Октября 2017
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    Американский блогер попытался сломать автомат Калашникова

    Вашингтон, 3 октября. Американский блогер попытался сломать автомат Калашникова. Ветеран войны в Ираке по имени Эрик решил доказать своим подписчикам в Сети, что оружие не выдержит большой нагрузки.

    По его мнению, автомат должен выйти их строя из-за сильного перегрева. Согласно видео, размещенному в YouTube, американец начал стрелять из автомата. Он опустошил не менее десяти обойм, прежде чем почувствовал нагрев оружия. Далее блогер продолжил стрелять до тех пор, пока автомат не задымился. Ветерану пришлось надеть защитную маску и перчатки, так как жар от оружия был настолько сильным, что обжигал руки и лицо.

    Несмотря на старания американца, оружие продолжало стрелять. 

    Автор: Алия Садыкова
    #автомат калашникова
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