Саперы обезвредили в Берлине авиабомбу времен Второй мировой войны

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Берлин, 3 октября. Недалеко от берлинской станции метро «Инсбрукер плац» саперы обезвредили 250-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны. Снаряд нашли во время строительных работ.

Об этом представители местной полиции сообщили в Twitter.

Einschätzung unser Entschärfer am #Innsbrucker_Platz in #Schöneberg:



⚠️250 kg #Weltkriegsbombe

⚠️Sperrkreis von 500m muss eingerichtet werden

⚠️Entschärfung vor Ort geplant pic.twitter.com/HlcRmtGWgi — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) October 2, 2017

Неразорвавшийся снаряд нашли на стройке рабочие. Полиция оцепила зону. Известно, что примерно 10 тысяч человек, живущих рядом, были эвакуированы. Кроме того, в зоне операции было перекрыто 80% улиц.

Die Spezialisten unseres #LKA beginnen jetzt mit der Entschärfung der #Weltkriegsbombe in #Schöneberg.

Wir melden uns, wenn dies erfolgt ist. pic.twitter.com/4th20csEPD — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) October 2, 2017

После того как саперы извлекли из бомбы взрыватель, людям разрешили вернуться в свои квартиры. Оцепление было снято.