Саперы обезвредили в Берлине авиабомбу времен Второй мировой войны
Берлин, 3 октября. Недалеко от берлинской станции метро «Инсбрукер плац» саперы обезвредили 250-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны. Снаряд нашли во время строительных работ.
Об этом представители местной полиции сообщили в Twitter.
Einschätzung unser Entschärfer am #Innsbrucker_Platz in #Schöneberg:— PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) October 2, 2017
⚠️250 kg #Weltkriegsbombe
⚠️Sperrkreis von 500m muss eingerichtet werden
⚠️Entschärfung vor Ort geplant pic.twitter.com/HlcRmtGWgi
Неразорвавшийся снаряд нашли на стройке рабочие. Полиция оцепила зону. Известно, что примерно 10 тысяч человек, живущих рядом, были эвакуированы. Кроме того, в зоне операции было перекрыто 80% улиц.
Die Spezialisten unseres #LKA beginnen jetzt mit der Entschärfung der #Weltkriegsbombe in #Schöneberg.— PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) October 2, 2017
Wir melden uns, wenn dies erfolgt ist. pic.twitter.com/4th20csEPD
После того как саперы извлекли из бомбы взрыватель, людям разрешили вернуться в свои квартиры. Оцепление было снято.