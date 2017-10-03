Донбасс: ВСУ в течение суток обстреляли территорию ЛНР семь раз

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Луганск (ЛНР), 03 октября. Киевские силовики в течение суток понедельника 02 октября обстреляли территорию Луганской народной республики семь раз.

По данным оборонного ведомства ЛНР, потерь среди личного состава и мирных жителей нет, ущерб инфраструктуре республики не нанесен. Огонь велся с направлений Крымского, Лобочева, Лопаскина, Кондрашевской Новой, Новозвановки и Луганского.

Под обстрелы ВСУ попали окрестности населенных пунктов Желобок, Сокольники, Желтое, Долгое, Красный Яр, Калиново и Лозовое. Огонь велся из стрелкового оружия и вооружения БМП, минометов 82 и 120 мм, а также гранатометов СПГ, АГС и РПГ.