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Донбасс: ВСУ в течение суток обстреляли территорию ЛНР семь раз
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    Донбасс: ВСУ в течение суток обстреляли территорию ЛНР семь раз

    7:10  3 Октября 2017
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    Донбасс: ВСУ в течение суток обстреляли территорию ЛНР семь раз

    Луганск (ЛНР), 03 октября. Киевские силовики в течение суток понедельника 02 октября обстреляли территорию Луганской народной республики семь раз.

    По данным оборонного ведомства ЛНР, потерь среди личного состава и мирных жителей нет, ущерб инфраструктуре республики не нанесен. Огонь велся с направлений Крымского, Лобочева, Лопаскина, Кондрашевской Новой, Новозвановки и Луганского.

    Под обстрелы ВСУ попали окрестности населенных пунктов Желобок, Сокольники, Желтое, Долгое, Красный Яр, Калиново и Лозовое. Огонь велся из стрелкового оружия и вооружения БМП, минометов 82 и 120 мм, а также гранатометов СПГ, АГС и РПГ.

    Автор: Константин Терехов
    #всу #донбасс #лнр #обстрелы #луганск
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