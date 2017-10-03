Стало известно точное число погибших во время стрельбы в Лас-Вегасе

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Лас-Вегас, 3 октября. Число погибших в результате стрельбы в Лас-Вегасе выросло до 59, пострадали 527 человек.

Об этом пишут западные издания, ссылаясь на информацию местного шерифа.

Напомним, как писала Газета.ru, инцидент произошел в понедельник. Вооруженный мужчина открыл огонь в гостиничном комплексе Mandalay Bay в Лас-Вегасе. Он стрелял по людям с балкона 32 этажа казино. Ранее стало известно, что стрельбу устроил 64-летний Стивен Пэддок. Мотивы убийцы пока неизвестны. Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.