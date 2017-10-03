В округе Кларк в США введен режим ЧП из-за стрельбы в Лас-Вегасе

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Вашингтон, 3 октября. Власти округа Кларк ввели режим чрезвычайного положения после трагедии в Лас-Вегасе. Сообщение об этом появилось в официальном микроблоге округа в Twitter.

В сообщении говорится, что чрезвычайное положение вводится со 2 октября. Режим позволит привлечь к ликвидации инцидента все службы города.

An #emergency has been declared in #ClarkCounty as a result of #vegasshooting. It was issued a short time ago. #PrayForVegas pic.twitter.com/imiIqA6Ves — Clark County Nevada (@ClarkCountyNV) October 2, 2017

Напомним, в ночь на 2 октября 64-леттний гражданин США Стивен Пэддок открыл огонь по участникам музыкального фестиваля Route 91 из расположенного на 32-м этаже гостиничного номера. До приезда полиции мужчина покончил с сбой.

Трагедия в Лас-Вегасе стала крупнейшим по числу жертв подобным случаем в США, По последним данным жертвами стрелка стали 59 человек, 527 получили ранения, сообщает Газета.ru.