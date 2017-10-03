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В округе Кларк в США введен режим ЧП из-за стрельбы в Лас-Вегасе
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    В округе Кларк в США введен режим ЧП из-за стрельбы в Лас-Вегасе

    7:08  3 Октября 2017
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    В округе Кларк в США введен режим ЧП из-за стрельбы в Лас-Вегасе

    Вашингтон, 3 октября. Власти округа Кларк ввели режим чрезвычайного положения после трагедии в Лас-Вегасе. Сообщение об этом появилось в официальном микроблоге округа в Twitter.

    В сообщении говорится, что чрезвычайное положение вводится со 2 октября. Режим позволит привлечь к ликвидации инцидента все службы города.

    Напомним, в ночь на 2 октября 64-леттний гражданин США Стивен Пэддок открыл огонь по участникам музыкального фестиваля Route 91 из расположенного на 32-м этаже гостиничного номера. До приезда полиции мужчина покончил с сбой.

    Трагедия в Лас-Вегасе стала крупнейшим по числу жертв подобным случаем в США, По последним данным жертвами стрелка стали 59 человек,  527 получили ранения, сообщает Газета.ru.

    Автор: Виталий Малясев
    #сша #стрельба #чп #лас вегас
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