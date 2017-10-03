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ООН: Наибольшее число беженцев приходится на Сирию
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    ООН: Наибольшее число беженцев приходится на Сирию

    7:05  3 Октября 2017
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    ООН: Наибольшее число беженцев приходится на Сирию

    Женева, 3 октября. Почти 2 млн человек были вынуждены в этом году покинуть свои страны. Такое заявление сделал глава Исполнительного комитета Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

    По словам Гранди, беженцы, часто больны, травмированы и голодны. Им приходится жить в отдаленных населенных пунктах, в общинах, страдающих от нищеты и недостаточного развития, сообщает ТАСС.

    Глава Исполкома УВКБ напомнил, что по состоянию на конец 2016 года в мире насчитывалось 65,6 млн вынужденных переселенцев. Верховный комиссар подчеркнул, что наибольшее число беженцев приходится на Сирию. Мирные жители принимают на себя основной удар военных конфронтаций в ключевых стратегических населенных пунктах, таких, как Ракка и Дейр-эз-Зор.

    ООН: Наибольшее число беженцев приходится на Сирию

    По мнению Гранди, «без политического решения продвижение в направлении стабильности будет фрагментарным и ограниченным».

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #оон #женева
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