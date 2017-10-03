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Происшествия
Террористы атаковали индийских военных в северном штате Джамму и Кашмир
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    Террористы атаковали индийских военных в северном штате Джамму и Кашмир

    7:15  3 Октября 2017
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    Террористы атаковали индийских военных в северном штате Джамму и Кашмир

    Сринагар, 3 октября. Ранним утром во вторник группа террористов атаковала индийскую воинскую часть, расположенную вплотную к международному аэропорту города Сринагар — столице северного индийского штата Джамму и Кашмир.

    Как сообщает NDTV, террористы атаковали казарму войск пограничной службы. В ходе перестрелки получили ранения трое индийских военных, один террорист был уничтожен. 

    Отменены все вылеты из аэропорта Сринагара, его территория и ближайшие районы оцеплены военными, которые продолжают поиск нескольких террористов, скрывшихся в этом районе. По словам очевидцев, к контртеррористической операции привлечена боевая авиация.

    Террористы атаковали индийских военных в северном штате Джамму и Кашмир

    На территории в индийском штате Джамму и Кашмир претендуют Пакистан и Китай. По версии Индии, именно Пакистан пытается дестабилизировать обстановку в преимущественно мусульманском штате, поддерживая исламский терроризм. 

    Автор: Валентин Меликов
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