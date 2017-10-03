Стало известно, каким образом Samsung заработает на продажах iPhone

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Сеул, 3 октября. Эксперты считают, что Samsung сможет больше заработать на iPhone, нежели на своих смартфонах.

Как сообщают «Известия», со ссылкой на WSJ, каждый из проданных iPhone X принесет южнокорейскому производителю 110 долларов. При этом выпуск деталей для смартфонов Galaxy S8 и Galaxy S8+ будет менее выгодным.

Так, Samsung для новых яблочных гаджетов выпускает достаточно дорогие OLED-экраны, а также аккумуляторы и другие запчасти. В итоге производство запчастей для iPhone X принесет компании прибыли на 4 млрд долларов больше, чем выпуск деталей для собственных гаджетов.