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Киев, 3 октября. Украинский дипломат Вадим Трюхан, который является частым гостем политических программ на российском телевидении, рассказал журналистам о происходящем за кулисами после эфиров.

Он отметил, что в Интернете ходят слухи о том, что на таких эфирах политикам часто говорят, как нужно высказаться, что произносить.

В интервью западным изданиям он добавил, что на федеральных каналах приезжающие из Украины гости говорят то, что считают нужным.

Трюхан считает, что происходящее на Украине многие оценивают слишком критично. Сам он считает, что две страны исторически очень близки. Он также напомнил, что украинцы пользуются российской сотовой связью, газом, бензином.

Он подчеркнул, что подавляющее большинство гостей студии являются адекватными людьми. Он также добавил, что российские коллеги часто подходят к нему, чтобы узнать о настоящем положении дел на Украине.