Минобороны Польши проверяет, не остались ли войска России в Белоруссии

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Варшава, 03 октября. Министерство обороны Польши проверяет якобы полученную от Украины информацию о том, что на территории Белоруссии после учений «Запад-2017» якобы остались войска России.

Как сообщает RT, об этом проинформировал общественность глава оборонного ведомства Польши Антони Мачеревич, при этом, правда, не уточнив каким таким образом проходит проверка на территории стороннего независимого государства.

«Украинцы хорошо ориентируются в действиях россиян. Я бы относился к тому, что сообщает Украина, очень серьезно. Однако я не могу эту информацию ни подтвердить, ни опровергнуть», — подчеркнул в эфире местных СМИ польский министр обороны.

Кроме того, Мачеревич оговорился, что на данный момент ничего точно нельзя сказать, так как, по его же словам, в учениях принимали участие порядка 120 тысяч солдат и для вывода такого контингента необходимо время.