Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Рабочие Северной Кореи массово возвращаются из Китая на родину
Весь мир
Минобороны Польши проверяет, не остались ли войска России в Белоруссии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Минобороны Польши проверяет, не остались ли войска России в Белоруссии

    6:45  3 Октября 2017
    59

    Минобороны Польши проверяет, не остались ли войска России в Белоруссии

    Варшава, 03 октября. Министерство обороны Польши проверяет якобы полученную от Украины информацию о том, что на территории Белоруссии после учений «Запад-2017» якобы остались войска России.

    Как сообщает RT, об этом проинформировал общественность глава оборонного ведомства Польши Антони Мачеревич, при этом, правда, не уточнив каким таким образом проходит проверка на территории стороннего независимого государства.

    «Украинцы хорошо ориентируются в действиях россиян. Я бы относился к тому, что сообщает Украина, очень серьезно. Однако я не могу эту информацию ни подтвердить, ни опровергнуть», — подчеркнул в эфире местных СМИ польский министр обороны.

    Кроме того, Мачеревич оговорился, что на данный момент ничего точно нельзя сказать, так как, по его же словам, в учениях принимали участие порядка 120 тысяч солдат и для вывода такого контингента необходимо время.

    Автор: Константин Терехов
    #россия #белоруссия #польша #украина #запад-2017
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 4076

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        106720

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29804

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44071

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25192
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Депутат Рады рассказал подробности конфликта между Порошенко и Аваковым

        Депутат Рады рассказал подробности конфликта между Порошенко и Аваковым

        6:21   3 Октября 2017
        2812
        МИД РФ пообещало ответить на силовой захват Генконсульства России в Сан-Франциско

        МИД РФ пообещало ответить на силовой захват Генконсульства России в Сан-Франциско

        21:37   2 Октября 2017
        852
        Кремль раскрыл содержание телеграммы Путина с соболезнованиями Трампу

        Кремль раскрыл содержание телеграммы Путина с соболезнованиями Трампу

        19:48   2 Октября 2017
        355
        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00   2 Октября 2017
        4095