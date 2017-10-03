Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
Google отменяет требование к онлайн-СМИ о бесплатном предоставлении платного контента
Политика
Власти США не собираются вести политический диалог с Северной Кореей
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Власти США не собираются вести политический диалог с Северной Кореей

    6:49  3 Октября 2017
    89

    Власти США не собираются вести политический диалог с Северной Кореей

    Вашингтон, 3 октября. Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что власти США не будут вести политический диалог с Пхеньяном.

    По словам Сандерс, существует определенная разница между переговорами и оказанием дипломатического давления. Власти США поддерживают поддерживает именно дипломатическое давление на КНДР, передает Reuters. Официальный представитель Белого дома сообщила, что время для переговоров с Северной Кореей пока не пришло. Кроме того, она отметила, что единственный вопрос, по которому Вашингтон готов к переговорам с Пхеньяном — это освобождение граждан США из заключения в КНДР.

    Власти США не собираются вести политический диалог с Северной Кореей

    Ранее Дональд Трамп заявил, что милое общение с КНДР не работало на протяжении 25 лет. 

    Автор: Алексей Громов
    #сша #кндр #политика
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 4059

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        106720

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29804

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44070

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25192
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Депутат Рады рассказал подробности конфликта между Порошенко и Аваковым

        Депутат Рады рассказал подробности конфликта между Порошенко и Аваковым

        6:21   3 Октября 2017
        2799
        МИД РФ пообещало ответить на силовой захват Генконсульства России в Сан-Франциско

        МИД РФ пообещало ответить на силовой захват Генконсульства России в Сан-Франциско

        21:37   2 Октября 2017
        852
        Кремль раскрыл содержание телеграммы Путина с соболезнованиями Трампу

        Кремль раскрыл содержание телеграммы Путина с соболезнованиями Трампу

        19:48   2 Октября 2017
        354
        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00   2 Октября 2017
        4076