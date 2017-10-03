Власти США не собираются вести политический диалог с Северной Кореей

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Вашингтон, 3 октября. Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что власти США не будут вести политический диалог с Пхеньяном.

По словам Сандерс, существует определенная разница между переговорами и оказанием дипломатического давления. Власти США поддерживают поддерживает именно дипломатическое давление на КНДР, передает Reuters. Официальный представитель Белого дома сообщила, что время для переговоров с Северной Кореей пока не пришло. Кроме того, она отметила, что единственный вопрос, по которому Вашингтон готов к переговорам с Пхеньяном — это освобождение граждан США из заключения в КНДР.

Ранее Дональд Трамп заявил, что милое общение с КНДР не работало на протяжении 25 лет.