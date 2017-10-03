Украинский журналист рассказал, почему Одесситы перестали шутить

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Киев, 3 октября. Украинский журналист Игорь Плисюк рассказал, что наводненная радикалами Одесса перестала шутить.

Как пишет украинское издание, одесситы, которые привыкли подшучивать друг над другом без обид, и известные хорошим чувством юмора, больше не шутят. По слова Плисюка, в Одессе сегодня это себе позволяют только «обезумевшие от насилия и безнаказанности вчерашние каратели».

Житель города также уточнил, что невеселые розыгрыши в виде «минирования» зданий вокзала, школы или магазина при этом происходят почти ежедневно. По мнению журналиста, от них нет никакой радости, как и от повышения тарифов.

Плисюк также подчеркнул, что жестокость вчерашних карателей, вернувшихся из Донбасса, «где боролись с собственным народом, заставило принять другую для добродушных горожан реальность».