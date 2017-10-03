Нобелевскую премию по медицине дали ученым из США за «биологические часы»

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Стокгольм, 3 октября. Ученые из США получили нобелевскую премию по медицине за изучение регулирующих циркадные ритмы организма молекулярных механизмов.

Премию получили Джеффри Холл, Майкл Розбаш и Майкл Янг. По мнению членов Нобелевского комитета, их исследование проливает свет на работу внутренних биологических часов организма.

«Они смогли заглянуть внутрь наших биологических часов и пролить свет на их внутренние процессы», — говорится в пресс-релизе комитета.

Исследование получивших Нобелевскую премию по медицине ученых касается циркадных ритмов организма – связанных со сменой дня и ночи циклических колебаний различных биологических циклов.

Торжественная церемония награждения лауреатов Нобелевской премии состоится 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля, сообщает RT.