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Нобелевскую премию по медицине дали ученым из США за «биологические часы»
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    Нобелевскую премию по медицине дали ученым из США за «биологические часы»

    6:41  3 Октября 2017
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    Нобелевскую премию по медицине дали ученым из США за «биологические часы»

    Стокгольм, 3 октября. Ученые из США получили нобелевскую премию по медицине за изучение регулирующих циркадные ритмы организма молекулярных механизмов.

    Премию получили Джеффри Холл, Майкл Розбаш и Майкл Янг. По мнению членов Нобелевского комитета, их исследование проливает свет на работу внутренних биологических часов организма.

    «Они смогли заглянуть внутрь наших биологических часов и пролить свет на их внутренние процессы», — говорится в пресс-релизе комитета.

    Исследование получивших Нобелевскую премию по медицине ученых касается циркадных ритмов организма – связанных со сменой дня и ночи циклических колебаний различных биологических циклов.

    Торжественная церемония награждения лауреатов Нобелевской премии состоится 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля, сообщает RT.

    Автор: Виталий Малясев
    #нобелевская премия #медицина
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