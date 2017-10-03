Полиция и волонтеры разыскивают в Волгограде пропавшего школьника

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Волгоград, 3 октября. В поселке Ерзовка Волгоградской области полицейские и добровольцы ищут 13-летнего школьника. Ребенок не вернулся домой после занятий.

По информации местных СМИ, в последний раз мальчика заметили в компании 13-летнего подростка на Спартановке, ориентировочно на улице Набережная Волжской Флотилии. Молодые люди находились около брошенной легковушки.

К розыску пропавшего ребенка уже подключились специализированные службы. Подросток был одет в брюки черного цвета, джинсовую куртку с красными шнурками, при себе имел темный рюкзак.