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Происшествия
Полиция и волонтеры разыскивают в Волгограде пропавшего школьника
Происшествия
Полиция и волонтеры разыскивают в Волгограде пропавшего школьника
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    Полиция и волонтеры разыскивают в Волгограде пропавшего школьника

    6:33  3 Октября 2017
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    Полиция и волонтеры разыскивают в Волгограде пропавшего школьника

    Волгоград, 3 октября. В поселке Ерзовка Волгоградской области полицейские и добровольцы ищут 13-летнего школьника. Ребенок не вернулся домой после занятий.

    По информации местных СМИ, в последний раз мальчика заметили в компании 13-летнего подростка на Спартановке, ориентировочно на улице Набережная Волжской Флотилии. Молодые люди находились около брошенной легковушки.

    Полиция и волонтеры разыскивают в Волгограде пропавшего школьника

    К розыску пропавшего ребенка уже подключились специализированные службы. Подросток был одет в брюки черного цвета, джинсовую куртку с красными шнурками, при себе имел темный рюкзак.

    Автор: Алексей Громов
    #ребенок #розыск #волгоград
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