Депутат Рады рассказал подробности конфликта между Порошенко и Аваковым
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Киев, 03 октября. Бывший советник главы украинского МВД, ныне – депутат Верховной Рады Антон Геращенко рассказал подробности конфликта между Порошенко и Аваковым.
Как сообщает RT, подробности о вражде президента незалежной и министра внутренних дел, которая возникла с первого дня президентства Порошенко, парламентарий рассказал в эфире телеканала ICTV.
«Президент хотел сконцентрировать всю власть над правоохранительными органами в своих руках», — пояснил причины возникновения конфликта Геращенко, добавив, что поддерживает точку зрения Авакова в том плане, что «это очень опасный прецедент».