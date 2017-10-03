Депутат Рады рассказал подробности конфликта между Порошенко и Аваковым

В Избранное

Киев, 03 октября. Бывший советник главы украинского МВД, ныне – депутат Верховной Рады Антон Геращенко рассказал подробности конфликта между Порошенко и Аваковым.

Как сообщает RT, подробности о вражде президента незалежной и министра внутренних дел, которая возникла с первого дня президентства Порошенко, парламентарий рассказал в эфире телеканала ICTV.