Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Украинский журналист рассказал, почему Одесситы перестали шутить
Украина
Депутат Рады рассказал подробности конфликта между Порошенко и Аваковым
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Депутат Рады рассказал подробности конфликта между Порошенко и Аваковым

    6:21  3 Октября 2017
    1666

    Депутат Рады рассказал подробности конфликта между Порошенко и Аваковым

    Киев, 03 октября. Бывший советник главы украинского МВД, ныне – депутат Верховной Рады Антон Геращенко рассказал подробности конфликта между Порошенко и Аваковым.

    Как сообщает RT, подробности о вражде президента незалежной и министра внутренних дел, которая возникла с первого дня президентства Порошенко, парламентарий рассказал в эфире телеканала ICTV.

    «Президент хотел сконцентрировать всю власть над правоохранительными органами в своих руках», — пояснил причины возникновения конфликта Геращенко, добавив, что поддерживает точку зрения Авакова в том плане, что «это очень опасный прецедент».

    Автор: Константин Терехов
    #петр порошенко #киев #арсен аваков #украина #антон геращенко
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 3569

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        106698

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29801

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44048

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25164
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        МИД РФ пообещало ответить на силовой захват Генконсульства России в Сан-Франциско

        МИД РФ пообещало ответить на силовой захват Генконсульства России в Сан-Франциско

        21:37   2 Октября 2017
        782
        Кремль раскрыл содержание телеграммы Путина с соболезнованиями Трампу

        Кремль раскрыл содержание телеграммы Путина с соболезнованиями Трампу

        19:48   2 Октября 2017
        314
        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00   2 Октября 2017
        3572
        Песков рассказал, как в Кремле относятся к референдуму в Каталонии

        Песков рассказал, как в Кремле относятся к референдуму в Каталонии

        14:03   2 Октября 2017
        754