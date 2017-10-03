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Авария в Омске: иномарку от удара в столб разорвало на две части
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    Авария в Омске: иномарку от удара в столб разорвало на две части

    6:06  3 Октября 2017
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    Авария в Омске: иномарку от удара в столб разорвало на две части

    Омск, 03 октября. Накануне поздно вечером в Омске на улице Богдана Хмельницкого произошло страшное ДТП, в котором только чудом никто серьезно не пострадал.

    Как сообщают местные СМИ, иномарку, которая ехала по улице на скорости не более 80 км/ч, занесло на мокрой дороге, после чего правой частью вынесло на столб. В итоге, автомобиль буквально «обнял» опору и развалился на две части.

    Авария в Омске: иномарку от удара в столб разорвало на две части

    Водителю и пассажирам покинуть легковушку помогли очевидцы ДТП. По предварительным данным, никто серьезно не пострадал, официальной информации не поступало.

    Автор: Константин Терехов
    #дтп #омск
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