Российские врачи начали прием пациентов в сирийской деревне Аияша

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Аияша, 3 октября. Российские военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон открыли медицинский пункт в деревне Аияша в провинции Алеппо в Сирии.

Врачи медицинского отряда специального назначения Минобороны России начали прием пациентов в единственном уцелевшем здании школы, сообщает ТАСС. В первую очередь медики осматривают детей. Работают педиатры и хирурги. Диагнозы самые разные: кишечные инфекции, чесотка, ангина, педикулез.

Сотрудники ЦПВС постоянно объезжают районы страны, которые были освобождены от боевиков. Они оценивают гуманитарную обстановку и выбирают наиболее проблемные в этом отношении города и села. Жителям деревни Аияша уже привезли несколько тонн гуманитарной помощи: хлеб, консервы, крупу, медикаменты и воду. Так как большинство колодцев были разрушены при артобстрелах.

По данным местной администрации, в ближайшие время из лагерей беженцев в Дамаске и Латакии в деревню Аияша должны вернуться примерно сто жителей. Для строительства разрушенных домов потребуется большое количество стройматериалов, оборудования и техники.