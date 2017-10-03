Россия не оставит без ответа принятие в Канаде «Закона имени Магнитского»

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Оттава, 03 октября. Канада в случае принятия «Закона имени Сергея Магнитского» получит адекватный ответ России. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Оттаве Кирилл Калинин.

«Решение парламента и правительства Канады, рассматриваемое ими как «правозащитная и антикоррупционная мера», является достойным сожаления конфронтационным актом и неприкрытым вмешательством во внутренние дела России», — подчеркнул дипломат.

Как напоминают «Известия», накануне нижняя палата канадского парламента одобрила принятие «Закона о жертвах коррумпированных иностранных правительств» и передала его в Сенат.

Как заявили в российском посольстве в Оттаве, подобное со стороны Канады Москвой расценивается как «враждебный шаг», и будет встречено «решительными и взаимными контрмерами».

По словам Калина, принятие закона противоречит, как здравому смыслу, так и непосредственно канадским интересам. Такое решение «изолирует Канаду от одной из ключевых мировых держав», — резюмировал дипломат.