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Россия не оставит без ответа принятие в Канаде «Закона имени Магнитского»
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    Россия не оставит без ответа принятие в Канаде «Закона имени Магнитского»

    7:03  3 Октября 2017
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    Россия не оставит без ответа принятие в Канаде «Закона имени Магнитского»

    Оттава, 03 октября. Канада в случае принятия «Закона имени Сергея Магнитского» получит  адекватный ответ России. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Оттаве Кирилл Калинин.

    «Решение парламента и правительства Канады, рассматриваемое ими как «правозащитная и антикоррупционная мера», является достойным сожаления конфронтационным актом и неприкрытым вмешательством во внутренние дела России», — подчеркнул дипломат.

    Как напоминают «Известия», накануне нижняя палата канадского парламента одобрила принятие «Закона о жертвах коррумпированных иностранных правительств» и передала его в Сенат.

    Как заявили в российском посольстве в Оттаве, подобное со стороны Канады Москвой расценивается как «враждебный шаг», и будет встречено «решительными и взаимными контрмерами».

    По словам Калина, принятие закона противоречит, как здравому смыслу, так и непосредственно канадским интересам. Такое решение «изолирует Канаду от одной из ключевых мировых держав», — резюмировал дипломат.

    Автор: Константин Терехов
    #россия #канада #закон магнитского
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