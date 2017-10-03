Житель Кузбасса, избивший 10-летнего мальчика, предстанет перед судом

В Избранное

Кемерово, 03 октября. В Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего мужчины, который избил 10-летнего мальчика и забрал у него смартфон.

Как сообщает Газета.ru, преступный инцидент имел место быть в мае текущего года в городе Киселевске. Средь бела дня ранее судимый мужчина увидел в руках знакомого ребенка гаждет и решил ограбить того.

«Подойдя к ребенку, он ударил его кулаком в живот и отобрал телефон. После чего злоумышленник с места преступления скрылся. О произошедшем потерпевший рассказал родителям, а они — в правоохранительные органы», — рассказали детали следователи.

Подозреваемый оперативно был задержан, в отношении него возбудили уголовное дело по статье «грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья». По завершении расследование дело было передано в суд.