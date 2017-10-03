Пьяный житель Томска заживо сжег сожительницу

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Томск, 3 октября. Следственные органы подозревают томича в сожжении заживо женщины. Об этом сообщает СУ СК РФ по Томской области.

По данным ведомства, инцидент произошел днем 1 октября в одном из домов Октябрьского района Томска. Пьяный местный житель облил свою знакомую горючей смесью и поджег. Женщина получила ожоги 90% поверхности тела и дыхательных путей. От полученных повреждений женщина скончалась в больнице.

Сотрудники Росгвардии обнаружили подозреваемого на месте происшествия. Мужчина задержан, следственные органы предъявили ему обвинение в убийстве.