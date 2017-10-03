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Украина
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Сирия: в результате удара США в Ракке погибли 45 мирных жителей
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    Сирия: в результате удара США в Ракке погибли 45 мирных жителей

    5:20  3 Октября 2017
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    Сирия: в результате удара США в Ракке погибли 45 мирных жителей

    Дамаск, 3 октября. В результате удара США по жилому району в Ракке погибли 45 мирных жителей. Об этом со ссылкой на источники в городе сообщает Press TV.

    Инцидент произошел в понедельник. В результате ракетного удара США по жилому кварталу в Ракке погибли 45 человек из числа гражданского населения.

    Напомним, накануне в Ракке начались ожесточенные бои боевиков террористической организации ИГИЛ1 (запрещена на территории РФ) и курдских формирований Сирийских демократических сил SDF и отрядов народной самообороны YPG. В боевых действиях террористы используют начиненные взрывчатым веществом дроны. В результате столкновений были ликвидированы 12 боевиков ИГИЛ.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #сирия #ракка #погибшие #мирные жители
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