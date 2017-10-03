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Украина
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Общество
Два бывших полицейских из Кемерова предстанут перед судом
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    Два бывших полицейских из Кемерова предстанут перед судом

    5:15  3 Октября 2017
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    Два бывших полицейских из Кемерова предстанут перед судом

    Кемерово, 03 октября. В Кемерове завершено расследование уголовного дела, фигурантами которого стали два сотрудника Центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД РФ.

    Как сообщает Газета.ru, ссылаясь на пресс-службу регионального СК РФ, бывшие сотрудники полиции обвиняются в присвоении, а также злоупотреблении должностными полномочиями и их превышении и превышении должностных полномочий.

    Как считает следствие, один из обвиняемых в конце 2014 года дал указание начальникам отделов собрать с сотрудников рапорта на получение положенной в конце года материальной помощи. 

    После этого он распорядился, чтобы бухгалтерия на основании указанных рапортов оформила платежную ведомость, и дал указание на основании ведомости получить в банке более 1,2 млн рублей и передать их лично ему. 

    Также в ноябре этого же года обвиняемый не вернул в кассу организации 45 тысяч рублей, которые ранее он получил на командировочные расходы.

    Помимо прочего, обвиняемые при объявлении конкурса на выполнение работ по установке охранно-пожарной сигнализации ограничили число участников конкурса путем дачи заведомо незаконных указаний подчиненным сотрудникам о нерегистрации и уничтожении поступающих заявок.

    Во время следствия один из обвиняемых был отстранен от службы и помещен под стражу, другой – находился под подпиской о невыезде. После завершения расследования дело будет передано в суд.

    Автор: Константин Терехов
    #кемерово #ск рф
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