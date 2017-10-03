Азарова возмутило содержание детских книг на Украине

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Москва, 3 октября. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров возмутился содержанием украинских детских книжек. Негодованием политик поделился на своей страничке в социальной сети Facebook.

Азарова возмутило творчество детского писателя Михайло Карасьова. Политик признался, что не сразу смог поверить в увиденное.

«Признаюсь, что я не поверил вначале, чтобы кто-то в своем уме написал для детей нечто подобное», — сообщает Азаров.

В качестве примеров он привел пару четверостиший Карасьова. В одном из произведений детский писатель рассказывает об убийстве собаки, которая не хотела учить украинский язык. Во втором речь идет о приключениях принявшего наркотики мужчины.

Азаров возмутился, что кто-то мог рекомендовать подобную литературу детям и выразил надежду, что ему это просто приснилось.