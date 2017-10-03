Донбасс: сбой связи «МТС-Украина» на территории ДНР объяснили диверсией

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Донецк, 3 октября. Сбой работы сотового оператора «МТС-Украина» на территории ДНР произошел в результате диверсии украинских силовиков в районе Славянска. Об этом со ссылкой на оперативное командование республики сообщает ДАН.

«По данным разведки ДНР, украинские силовики предприняли очередную попытку информационной изоляции Народных Республик. Для этого была проведена диверсия на линии связи оператора сотовой связи «МТС Украина» в районе Славянска», — цитирует слова представителя командования агентство.

Связь МТС перестала работать на территории ДНР в середине дня 2 октября. Министр связи народной республики Виктор Яценко ранее сообщил, что сбой произошел из-за неполадок на линиях связи, проходящих недалеко от Славянска.

Напомним, ранее заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин заявил о возобновлении обстрелов территории республики со стороны ВСУ.