Житель Улан-Удэ во время утренней пробежки обнаружил окровавленный труп женщины

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Улан-Удэ, 3 октября. Житель столицы Бурятии во время утренней пробежки в лесу наткнулся на труп женщины. Об этом со ссылкой на СУ СКР по Бурятии сообщает «Байкал 24».

По данным издания тело во время утренней пробежки в районе Электрозавода 1 октября обнаружил проживающий в Улан-Удэ мужчина. Труп женщины 35 — 40 лет с множественными резанами ранами на руках, ногах, груди и голове находился в лесу в 800 метрах от электростанции. Женщина была без обуви.

Напомним, ранее в Бурятии осудили молодого человека, ударившего ножом приятеля. Медикам удалось спасти пострадавшего, сообщает Газета.ru.