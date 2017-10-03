В Бельгии подвергли эвтаназии французскую писательницу эротических романов

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Брюссель, 3 октября. В результате эвтаназии в Бельгии ушла из жизни французская писательница эротических романов Энн Берт, сообщает Le Monde.

По просьбе писательницы ей сделали смертельную инъекцию. Берт умерла на 60-м году жизни.

На протяжении последних лет Энн Берт страдала от бокового склероза. На протяжении последних месяцев писательница добивалась права на эвтаназию. В период выборов Берт написала кандидатам в президенты открытое письмо, в котором призывала политиков легализовать эвтаназию во Франции. Тем не менее, ради процедуры писательнице пришлось ехать в Бельгию, где эвтаназия разрешена с 2002 года.

Напомним, ранее британские суды и Европейский суд по правам человека вынесли решение о необходимости отключить от аппарата искусственного дыхания 11-месячного пациента одной из больниц Лондона. Родители малыша не согласились с вердиктами и настаивали на лечении ребенка, сообщает RT.