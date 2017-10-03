Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
В центре Хабаровска нашли человеческие кости
Общество
Около 13,5 тыс. клиентов «ВИМ-Авиа» вернутся на родину самолетами других компаний
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Около 13,5 тыс. клиентов «ВИМ-Авиа» вернутся на родину самолетами других компаний

    3:06  3 Октября 2017
    34

    Около 13,5 тыс. клиентов «ВИМ-Авиа» вернутся на родину самолетами других компаний

    Москва, 3 октября. Около 13,5 тысяч находящихся за рубежом клиентов «ВИМ-Авиа» доставят на родину самолеты других авиакомпаний. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (ТОР).

    «На данный момент за границей находятся еще 13,5 тыс. туристов, вывезенных рейсами «ВИМ-Авиа». Они отдыхают в Ларнаке, Римини, на Тенерифе и турецких курортах», — сообщает ТОР.

    В ассоциации уточнили, что эти туристы вернутся в Россию согласно указанным в билетах датам. Рейсы разорившейся компании выполнят авиакомпании «Ямал», «Уральские авиалинии», Red Wings, Ellin Air и Atlasglobal.

    Напомним, ранее сообщалось, что в Греции задержаны рейсы около тысячи россиян, купивших билеты в «Вим-Авиа». Их вылет был перенесен на 2 октября, сообщает Газета.ru.

    Автор: Виталий Малясев
    #вим-авиа #авикомпании #россии
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 3035

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        106675

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29799

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44034

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25146
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        МИД РФ пообещало ответить на силовой захват Генконсульства России в Сан-Франциско

        МИД РФ пообещало ответить на силовой захват Генконсульства России в Сан-Франциско

        21:37   2 Октября 2017
        669
        Кремль раскрыл содержание телеграммы Путина с соболезнованиями Трампу

        Кремль раскрыл содержание телеграммы Путина с соболезнованиями Трампу

        19:48   2 Октября 2017
        276
        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00   2 Октября 2017
        3035
        Песков рассказал, как в Кремле относятся к референдуму в Каталонии

        Песков рассказал, как в Кремле относятся к референдуму в Каталонии

        14:03   2 Октября 2017
        727