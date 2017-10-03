Около 13,5 тыс. клиентов «ВИМ-Авиа» вернутся на родину самолетами других компаний

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Москва, 3 октября. Около 13,5 тысяч находящихся за рубежом клиентов «ВИМ-Авиа» доставят на родину самолеты других авиакомпаний. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (ТОР).

«На данный момент за границей находятся еще 13,5 тыс. туристов, вывезенных рейсами «ВИМ-Авиа». Они отдыхают в Ларнаке, Римини, на Тенерифе и турецких курортах», — сообщает ТОР.

В ассоциации уточнили, что эти туристы вернутся в Россию согласно указанным в билетах датам. Рейсы разорившейся компании выполнят авиакомпании «Ямал», «Уральские авиалинии», Red Wings, Ellin Air и Atlasglobal.

Напомним, ранее сообщалось, что в Греции задержаны рейсы около тысячи россиян, купивших билеты в «Вим-Авиа». Их вылет был перенесен на 2 октября, сообщает Газета.ru.