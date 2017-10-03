Отец стрелка, открывшего огонь по толпе в Лас-Вегасе, страдал от психических заболеваний

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Вашингтон, 3 октября. Отец Стивена Пэддока, который открыл огонь по гостям музыкального фестиваля в Лас-Вегасе, был серийным грабителем банков, страдал от психических заболеваний, а также находился в розыске ФБР. Об этом журналистам рассказал брат злоумышленника Эрик Пэддок.

Он отметил, что они с братом не очень хорошо знали своего отца.

В 1969 году ФБР поместило Бенджамина Хоскинса Пэддока в список наиболее разыскиваемых преступников после того, как он сумел сбежать из тюрьмы.

«Пэддок был диагностирован как психопат, он использовал огнестрельное оружие при совершении ограблений банков. У него есть суицидальные наклонности, его следует считать вооружённым и очень опасным», — приводит RT информацию из личного дела Пэддока-старшего.

Напомним, что Стивен Пэддок начал стрельбу по толпе с 32-го этажа гостиничного комплекса в Лас-Вегасе. В результате погибли 58 человек, получили ранения и травмы не менее 515 человек. Сам преступник покончил с собой.