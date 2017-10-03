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Сирия: САА при поддержке ВКС РФ освободила ряд населенных пунктов в Хаме и Хомсе
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    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ освободила ряд населенных пунктов в Хаме и Хомсе

    2:47  3 Октября 2017
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    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ освободила ряд населенных пунктов в Хаме и Хомсе

    Дамаск, 3 октября. При поддержке ВКС РФ сирийские военные освободили несколько населенных пунктов и ликвидировали ряд террористов в провинциях Хама и Хомс. Об этом со ссылкой на источник в Сирийской арабской армии (САА) сообщает Muraselon.

    По данным издания, подразделения САА при активной поддержке авиации ВКС РФ удалось добиться заметного прогресса в наступлении на занятые террористами ИГИЛ1 (организация запрещена на территории РФ) территории в районе провинций Хомс и Хама. В ходе операции был уничтожен ряд боевиков. На освобожденных территориях обезврежены оставленные ИГИЛ1 взрывные устрйоства.

    Напомним, ранее стало известно об активизации боевых действий между САА и исламистами в провинции Хама. В провинции Хомс бойцы сирийской армии при поддержке ВКС РФ отбили атаку на укрепленные пункты к востоку от города Ас-Сухна.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #хама #игил #хомс
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