СБ ООН проведет три встречи по Сирии в течение октября

В Избранное

Женева, 3 октября. Совет Безопасности ООН намерен провести три встречи по Сирии в течение этого месяца. Как сообщается, одна из них будет предварять новый раунд переговоров в Женеве между Дамаском и оппозицией.

О готовящихся встречах председательствующий в СБ в октябре постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делаттр.

Он подчеркнул, что сирийская тема будет традиционно занимать важное место в повестке дня Совбеза. Первая встреча из трех состоится уже 4 октября, на ней будут обсуждаться вопросы, связанные с применением в Сирии химического оружия.

Вторая встреча пройдет 26 октября, в нем примет участие посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура, пишет «Газета.ru».

Третья встреча пройдет, вероятнее всего, 30 октября, на ней рассмотрят гуманитарную ситуацию в стране.