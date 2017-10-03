Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
В центре Хабаровска нашли человеческие кости
Политика
СБ ООН проведет три встречи по Сирии в течение октября
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    СБ ООН проведет три встречи по Сирии в течение октября

    2:40  3 Октября 2017  /обновлено: 3:03  03 Октября 2017
    30

    СБ ООН проведет три встречи по Сирии в течение октября

    Женева, 3 октября. Совет Безопасности ООН намерен провести три встречи по Сирии в течение этого месяца. Как сообщается, одна из них будет предварять новый раунд переговоров в Женеве между Дамаском и оппозицией.

    О готовящихся встречах председательствующий в СБ в октябре постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делаттр.

    Он подчеркнул, что сирийская тема будет традиционно занимать важное место в повестке дня Совбеза. Первая встреча из трех состоится уже 4 октября, на ней будут обсуждаться вопросы, связанные с применением в Сирии химического оружия.

    Вторая встреча пройдет 26 октября, в нем примет участие посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура, пишет «Газета.ru».

    Третья встреча пройдет, вероятнее всего, 30 октября, на ней рассмотрят гуманитарную ситуацию в стране.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #сирия #оон #совбез
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 3059

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        106675

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29799

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44034

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25147
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        МИД РФ пообещало ответить на силовой захват Генконсульства России в Сан-Франциско

        МИД РФ пообещало ответить на силовой захват Генконсульства России в Сан-Франциско

        21:37   2 Октября 2017
        669
        Кремль раскрыл содержание телеграммы Путина с соболезнованиями Трампу

        Кремль раскрыл содержание телеграммы Путина с соболезнованиями Трампу

        19:48   2 Октября 2017
        276
        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00   2 Октября 2017
        3059
        Песков рассказал, как в Кремле относятся к референдуму в Каталонии

        Песков рассказал, как в Кремле относятся к референдуму в Каталонии

        14:03   2 Октября 2017
        728