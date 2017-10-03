Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
В центре Хабаровска нашли человеческие кости
Новости Сирии
Сирия: депутат рассказал об отношении сирийских военных к российским коллегам
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: депутат рассказал об отношении сирийских военных к российским коллегам

    2:26  3 Октября 2017
    66

    Сирия: депутат рассказал об отношении сирийских военных к российским коллегам

    Москва, 3 октября. Присутствие российских военных в Сирии поднимает дух бойцам Сирийской арабской армии (САА). Об этом со ссылкой на главу депутатской группы Госдумы по связям с парламентом САР Дмитрия Саблина сообщает «Русская весна».

    Парламентарий выступил перед участниками военно-спортивной игры «Тропа «Боевого братства» в Новой Москве. По словам Саблина, бойцов САР воодушевляет присутствие даже нескольких российских военных.

    «Если рядом есть трое русских, можно уже ничего не бояться», — заявил депутат.

    Саблин отметил, что сирийцы смотрят на российских военных «как на полубогов» и подчеркнул что в Сирии «ты понимаешь, что мы действительно в чем-то особенные».

    Напомним, недавно стали известны итоги двух лет операции ВКС РФ в Сирии.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сирия
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 3059

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        106675

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29799

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44034

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25147
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        МИД РФ пообещало ответить на силовой захват Генконсульства России в Сан-Франциско

        МИД РФ пообещало ответить на силовой захват Генконсульства России в Сан-Франциско

        21:37   2 Октября 2017
        669
        Кремль раскрыл содержание телеграммы Путина с соболезнованиями Трампу

        Кремль раскрыл содержание телеграммы Путина с соболезнованиями Трампу

        19:48   2 Октября 2017
        276
        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00   2 Октября 2017
        3059
        Песков рассказал, как в Кремле относятся к референдуму в Каталонии

        Песков рассказал, как в Кремле относятся к референдуму в Каталонии

        14:03   2 Октября 2017
        728