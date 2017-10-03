Сирия: депутат рассказал об отношении сирийских военных к российским коллегам

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Москва, 3 октября. Присутствие российских военных в Сирии поднимает дух бойцам Сирийской арабской армии (САА). Об этом со ссылкой на главу депутатской группы Госдумы по связям с парламентом САР Дмитрия Саблина сообщает «Русская весна».

Парламентарий выступил перед участниками военно-спортивной игры «Тропа «Боевого братства» в Новой Москве. По словам Саблина, бойцов САР воодушевляет присутствие даже нескольких российских военных.

«Если рядом есть трое русских, можно уже ничего не бояться», — заявил депутат.

Саблин отметил, что сирийцы смотрят на российских военных «как на полубогов» и подчеркнул что в Сирии «ты понимаешь, что мы действительно в чем-то особенные».

Напомним, недавно стали известны итоги двух лет операции ВКС РФ в Сирии.