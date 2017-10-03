Эксперты составили рейтинг 11 самых известных паранормальных явлений в России

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Москва, 3 октября. Рейтинг из 11 самых известных паранормальных явлений России был составлен экспертами на основе недавних историй, фольклора и городских легенд.

Первое место заняла история о встречах советских космонавтов с неопознанными летающими объектами. Как рассказывали космонавты Алексей Леонов и Владимир Коваленок, им случалось наблюдать странные огни и необычные светящиеся объекты возле их космических аппаратов.

Второе место занял инцидент с падением Челябинского метеорита. Он упал 15 февраля 2013 года, этот случай был зафиксирован множеством камер, пишет «Газета.ru».

Третье место досталось истории о «Сахалинском монстре» - останках неизвестного существа, выброшенных на берег острова в 2006 году.