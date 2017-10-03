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Происшествия
Патрульная машина дорожной полиции попала в ДТП в центре Смоленска
Происшествия
Патрульная машина дорожной полиции попала в ДТП в центре Смоленска
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    Патрульная машина дорожной полиции попала в ДТП в центре Смоленска

    1:56  3 Октября 2017
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    Патрульная машина дорожной полиции попала в ДТП в центре Смоленска

    Смоленск, 3 октября. Патрульная машина Госавтоинспекции попала в крупное ДТП в центре Смоленска. Инцидент произошел поздно вечером 2 октября.

    По данным очевидцев, инцидент произошел около 17:00 в районе СИЗО-1 на улице Гагарина.

    На пересечении с улицей Раевского, автомобиль «ВАЗ-2112» столкнулся с иномаркой Skoda Superb, принадлежащей областному управлению ГИБДД.

    Данных о пострадавших пока не поступало. Сейчас сотрудники дорожной полиции города устанавливают, что стало причиной дорожной аварии.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #дтп #смоленск #дпс
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