Патрульная машина дорожной полиции попала в ДТП в центре Смоленска

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Смоленск, 3 октября. Патрульная машина Госавтоинспекции попала в крупное ДТП в центре Смоленска. Инцидент произошел поздно вечером 2 октября.

По данным очевидцев, инцидент произошел около 17:00 в районе СИЗО-1 на улице Гагарина.

На пересечении с улицей Раевского, автомобиль «ВАЗ-2112» столкнулся с иномаркой Skoda Superb, принадлежащей областному управлению ГИБДД.

Данных о пострадавших пока не поступало. Сейчас сотрудники дорожной полиции города устанавливают, что стало причиной дорожной аварии.