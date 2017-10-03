Путин примет верительные грамоты у послов из 20 стран мира

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Москва, 3 октября. Президент России Владимир Путин примет верительные грамоты у новых послов из 20 стран мира. Среди них будет посол США Джон Хантсман, посол Франции Сильви Берманн и посол Евросоюза Маркус Эдерер.

Как сообщает пресс-служба Кремля, церемония пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

Вновь прибывшие послы иностранных государств вручат российскому президенту верительные грамоты. В церемонии примут участие следующие послы: Рикардо Эрнесто Лагорио (Аргентина), Олег Фирер (Гренада), Хосе Мануэль Кастильо Бетансес (Доминиканская Республика), Шедрек Чингембу Лувита (Замбия), Ахмед Салем аль-Вахейши (Йемен), Игнасио Ибаньес Рубио (Испания), Леонидас Маркидис (Кипр), Сивиенгпхет Пхетворасак (Лаос).

Кроме того, российский лидер примет верительные грамоты у следующих послов: Марис Риекстиньш (Латвия), Майкл Барт Камфамбе Нкома (Малави), Мат Дрис бин Якуб (Малайзия), Норма Берта Пенсадо Морено (Мексика), Андрей Негуца (Молдова), Ко Ко Шейн (Мьянма), Паулу Жоао Лопеш ду Регу Визеу Пинейру (Португалия), Джонсон Агара Олва (Уганда), Тончи Станичич (Хорватия).

Верительные грамоты являются важнейшим документом для дипломатических работников высшего уровня. Копия этих документов направляется в МИД страны после прибытия дипломата. Раз в несколько месяцев проходит церемония вручения этих грамот, после которых работа посла в иностранной стране приобретает полностью официальный статус.