Сирия: спустя два года после начала операции ВКС РФ, доходы ИГ от нефти упали на 90%

В Избранное

Москва, 3 октября. Нефтяные доходы террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) от продажи нефти упали за последние два года на 90%.

Доходы террористов от продажи нефти еще два года назад составляли не менее 50 миллионов долларов месяц. Сейчас ИГ получает около 4 миллионов долларов от нефтяных сделок.

Причиной падения доходов террористов стало сокращение контролируемой ими территории, а также прицельные удары авиации ВКС РФ по инфраструктуре боевиков, пишет газета «Известия».

Как сообщало Минобороны РФ в августе 2017 года во время работы Международного военно-технического форума «Армия-2017, с начала военной операции в Сирии ВКС РФ совершили более 30 тысяч боевых вылетов, выполнив около 92 тысяч авиаударов. Регулярные удары по боевиками с воздуха, дополненные залпами флотских «Калибров» нанесли серьезный ущерб как системе управления боевиков, так и их тыловой инфраструктуре.

1 Организация запрещена на территории РФ.