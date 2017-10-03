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Сирия: спустя два года после начала операции ВКС РФ, доходы ИГ от нефти упали на 90%
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    Сирия: спустя два года после начала операции ВКС РФ, доходы ИГ от нефти упали на 90%

    1:10  3 Октября 2017
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    Сирия: спустя два года после начала операции ВКС РФ, доходы ИГ от нефти упали на 90%

    Москва, 3 октября. Нефтяные доходы террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) от продажи нефти упали за последние два года на 90%.

    Доходы террористов от продажи нефти еще два года назад составляли не менее 50 миллионов долларов месяц. Сейчас ИГ получает около 4 миллионов долларов от нефтяных сделок.

    Причиной падения доходов террористов стало сокращение контролируемой ими территории, а также прицельные удары авиации ВКС РФ по инфраструктуре боевиков, пишет газета «Известия».

    Как сообщало Минобороны РФ в августе 2017 года во время работы Международного военно-технического форума «Армия-2017, с начала военной операции в Сирии ВКС РФ совершили более 30 тысяч боевых вылетов, выполнив около 92 тысяч авиаударов. Регулярные удары по боевиками с воздуха, дополненные залпами флотских «Калибров» нанесли серьезный ущерб как системе управления боевиков, так и их тыловой инфраструктуре.

     

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
    #нефть #сирия #иг #вкс рф
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