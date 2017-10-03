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Сирия: террористы ИГ обстреляли из минометов жилой квартал Дейр эз-Зора
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    Сирия: террористы ИГ обстреляли из минометов жилой квартал Дейр эз-Зора

    0:43  3 Октября 2017  /обновлено: 0:49  03 Октября 2017
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    Сирия: террористы ИГ обстреляли из минометов жилой квартал Дейр эз-Зора

    Дейр эз-Зор, 3 октября. Боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) обстреляли из минометов жилой квартал Аль-Кусур в сирийском городе Дейр эз-Зор. Пострадали не менее десяти мирных жителей.

    По данным РИА Новости, в результате обстрела были ранены десять мирных жителей. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

    Обстрелы жилых кварталов проводятся боевиками ИГ практически ежедневно. Для обстрелов террористы используют не только минометы – так, снайперы ИГ ведут охоту на граждан в прифронтовых кварталах.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
    #сирия #иг #боевики #дейр эз-зор
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