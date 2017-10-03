Сирия: террористы ИГ обстреляли из минометов жилой квартал Дейр эз-Зора

В Избранное

Дейр эз-Зор, 3 октября. Боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) обстреляли из минометов жилой квартал Аль-Кусур в сирийском городе Дейр эз-Зор. Пострадали не менее десяти мирных жителей.

По данным РИА Новости, в результате обстрела были ранены десять мирных жителей. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Обстрелы жилых кварталов проводятся боевиками ИГ практически ежедневно. Для обстрелов террористы используют не только минометы – так, снайперы ИГ ведут охоту на граждан в прифронтовых кварталах.

1 Организация запрещена на территории РФ.