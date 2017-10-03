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Россия
Сирийский опыт будет использоваться для обучения войск ЮВО России
Россия
Сирийский опыт будет использоваться для обучения войск ЮВО России
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    Сирийский опыт будет использоваться для обучения войск ЮВО России

    0:23  3 Октября 2017
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    Сирийский опыт будет использоваться для обучения войск ЮВО России

    Ростов-на-Дону, 3 октября. Накопленный в Сирии опыт будет положен в основу обучения личного состава Южного военного округа. Об этом заявил командующий войсками округа Александр Дворников.

    Выступая на заседание Координационного совещания ОДКБ, проходящего в Ростове-на-Дону, Дворников рассказал, что с начала года в войсках округа были проведены более 1,5 тысяч мероприятий. Целью их всех была интенсивная оперативная и боевая подготовка войск округа.

    «В основу обучения личного состава положен опыт применения войск в Сирийской Арабской Республике», – приводит слова Дворникова «Газета.ru».

    По его словам, части ЮВО остаются эффективным инструментом реализации политического курса российского руководства, целью которого остается обеспечение и поддержание стабильности на юго-западном стратегическом направлении.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #россия #сирия #юво #дворников
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