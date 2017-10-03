Путин пообещал восстановить объем товарооборота между Россией и Туркменией

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Ашхабад, 3 октября. Объем товарооборота между Россией и Туркменией восстановится в ближайшее время. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время своего визита в Ашхабад.

«К сожалению, за прошлый год у нас несколько припал товарооборот в силу различных причин, я считаю, прежде всего, объективного характера: имеется в виду колебание валютных курсов, неблагоприятная мировая конъюнктура, некоторые другие факторы. Но у нас есть все возможности эту тенденцию преодолеть, надеюсь, что так в ближайшее время и произойдет», — приводит слова Путина «Газета.ru».

Как отметил российский лидер, в России уже принята программа экономического сотрудничества до 2018 года, которая включая в себя 80 различных мероприятий и проектов.

Напомним, что ранее кабинет министров одобрил проект соглашения с Туркменией, касающегося сотрудничества в сфере сельского хозяйства.