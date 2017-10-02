Украина задолжала вкладчикам Сбербанка бывшего СССР более 100 млрд гривен

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Киев, 2 октября. Украина имеет обязательства перед вкладчиками Сбербанка бывшего Советского Союза на сумму 107,65 миллиарда гривен. Такие данные приводятся в оборотно-сальдовом балансе Ощадбанка по состоянию на 1 сентября 2017 года.

В 1996 году на Украине был принят закон «О госгарантиях возобновления сбережений граждан Украины». В соответствии с ним вкладчикам выплатили 10,6 миллиардов гривен из 131 миллиарда гривен, которые должно гражданам государство.

Выплаты происходили в два этапа – в 2008 году и в 2012 году. В ходе первого этапа был выплачен 6,1 миллиарда гривен, в ходе второго - 4,5 миллиарда гривен.