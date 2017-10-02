Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Сирийский опыт будет использоваться для обучения войск ЮВО России
Новости Сирии
Сирия: ВКС РФ помогли САА отбить нападение боевиков ИГ в провинции Хомс
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: ВКС РФ помогли САА отбить нападение боевиков ИГ в провинции Хомс

    23:37  2 Октября 2017
    179

    Сирия: ВКС РФ помогли САА отбить нападение боевиков ИГ в провинции Хомс

    Дамаск, 2 октября. Боевики террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) предприняли попытку овладеть позициями сирийских войск в городе Эль-Сукна, расположенном в провинции Хомс к северу от Пальмиры. Благодаря поддержке ВКС РФ, нападение боевиков было отбито.

    Террористы потеряли несколько единиц военной техники. Сообщается также о значительных потерях, которые понесли боевики ИГ в ходе неудачной атаки на позиции САА.

    Кроме того, ВКС РФ провели серию авиаударов по позициям боевиков возле населенных пунктов Мохассан, Аль-Маядин, а также деревнях Аль-Тахтани и Тайбат Шамия.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #вкс рф
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 2796

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        106667

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29798

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44025

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25134
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        МИД РФ пообещало ответить на силовой захват Генконсульства России в Сан-Франциско

        МИД РФ пообещало ответить на силовой захват Генконсульства России в Сан-Франциско

        21:37   2 Октября 2017
        585
        Кремль раскрыл содержание телеграммы Путина с соболезнованиями Трампу

        Кремль раскрыл содержание телеграммы Путина с соболезнованиями Трампу

        19:48   2 Октября 2017
        235
        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00   2 Октября 2017
        2793
        Песков рассказал, как в Кремле относятся к референдуму в Каталонии

        Песков рассказал, как в Кремле относятся к референдуму в Каталонии

        14:03   2 Октября 2017
        709