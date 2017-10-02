Сирия: ВКС РФ помогли САА отбить нападение боевиков ИГ в провинции Хомс

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Дамаск, 2 октября. Боевики террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) предприняли попытку овладеть позициями сирийских войск в городе Эль-Сукна, расположенном в провинции Хомс к северу от Пальмиры. Благодаря поддержке ВКС РФ, нападение боевиков было отбито.

Террористы потеряли несколько единиц военной техники. Сообщается также о значительных потерях, которые понесли боевики ИГ в ходе неудачной атаки на позиции САА.

Кроме того, ВКС РФ провели серию авиаударов по позициям боевиков возле населенных пунктов Мохассан, Аль-Маядин, а также деревнях Аль-Тахтани и Тайбат Шамия.

1 Организация запрещена на территории РФ.