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Россия
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Происшествия
Два трупа были обнаружены в Ивановской области
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    Два трупа были обнаружены в Ивановской области

    23:15  2 Октября 2017
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    Два трупа были обнаружены в Ивановской области

    Иваново, 2 октября. Полиция Ивановской области расследуют обстоятельства гибели двух никак не связанных друг с другом человек.  Оба инцидента произошли в этот понедельник.

    По данным регионального управления МВД, в населенном пункте Пучеже в одной из квартир на улице Республиканской было найдено тело мужчины. Полицейские установили, что скончавшийся 56-летний мужчина являлся хозяином жилища.

    Другой случай был зафиксирован в деревне Богданиха. Местный житель позвонил в экстренные службы и сообщил и смерти своей жены.

    Пока что причины смерти обоих человек остаются невыясненными. Сейчас полиция расследует оба случая.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #труп #иваново
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