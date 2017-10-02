Два трупа были обнаружены в Ивановской области

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Иваново, 2 октября. Полиция Ивановской области расследуют обстоятельства гибели двух никак не связанных друг с другом человек. Оба инцидента произошли в этот понедельник.

По данным регионального управления МВД, в населенном пункте Пучеже в одной из квартир на улице Республиканской было найдено тело мужчины. Полицейские установили, что скончавшийся 56-летний мужчина являлся хозяином жилища.

Другой случай был зафиксирован в деревне Богданиха. Местный житель позвонил в экстренные службы и сообщил и смерти своей жены.

Пока что причины смерти обоих человек остаются невыясненными. Сейчас полиция расследует оба случая.