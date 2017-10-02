Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Сирийский опыт будет использоваться для обучения войск ЮВО России
Политика
МИД РФ опубликовал видео взлома российского дипобъекта в США
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    МИД РФ опубликовал видео взлома российского дипобъекта в США

    23:14  2 Октября 2017
    98

    МИД РФ опубликовал видео взлома российского дипобъекта в США

    Вашингтон, 2 октября. МИД России опубликовал в своем Twitter видео, запечатлевшее взлом американскими властями генерального консульства РФ в Сан-Франциско, передает RT.

    «Под присмотром полиции американцы осуществляют взлом замка на двери российского дипломатического объекта», — говорится в описании к видео.

    На кадрах видно, что работы возле здания консульства осуществляются под прикрытием полотнища, которое растягивают рабочие. Однако звук работы строительного инструмента, наводит на мысль о том, что под прикрытием полотнища осуществляется взлом.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #мид рф #вашингтон #взлом
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 2793

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        106667

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29798

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44025

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25134
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        МИД РФ пообещало ответить на силовой захват Генконсульства России в Сан-Франциско

        МИД РФ пообещало ответить на силовой захват Генконсульства России в Сан-Франциско

        21:37   2 Октября 2017
        585
        Кремль раскрыл содержание телеграммы Путина с соболезнованиями Трампу

        Кремль раскрыл содержание телеграммы Путина с соболезнованиями Трампу

        19:48   2 Октября 2017
        235
        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00   2 Октября 2017
        2793
        Песков рассказал, как в Кремле относятся к референдуму в Каталонии

        Песков рассказал, как в Кремле относятся к референдуму в Каталонии

        14:03   2 Октября 2017
        709