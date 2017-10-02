МИД РФ опубликовал видео взлома российского дипобъекта в США

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Вашингтон, 2 октября. МИД России опубликовал в своем Twitter видео, запечатлевшее взлом американскими властями генерального консульства РФ в Сан-Франциско, передает RT.

«Под присмотром полиции американцы осуществляют взлом замка на двери российского дипломатического объекта», — говорится в описании к видео.

Под присмотром полиции американцы осуществляют взлом замка на двери российского дипломатического объекта pic.twitter.com/7LcICR9XtE — МИД России ???????? (@MID_RF) October 2, 2017

На кадрах видно, что работы возле здания консульства осуществляются под прикрытием полотнища, которое растягивают рабочие. Однако звук работы строительного инструмента, наводит на мысль о том, что под прикрытием полотнища осуществляется взлом.