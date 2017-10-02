Строительство дома для детей-сирот в Йошкар-Оле завершится до конца 2017 года

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Йошкар-Ола, 2 октября. Глава городской администрации Йошкар-Олы Евгений Маслов проверил ход строительства нового 40-квартирного дома, который предназначен для обеспечения жильем детей-сирот, передает «МедиаПоток».

К настоящему моменту строительство дома почти завершено. В доме уже установлены пластиковые окна, а внутри полным ходом идет отделка помещений и установка сантехники. Строители обещают сдать дом в эксплуатацию до конца 2017 года.

Мэр Йошкар-Олы отметил, что своевременная сдача дома стала возможной благодаря финансированию из федерального и регионального бюджетов.