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Общество
Главред «Петербургского дневника» получил пост в городском Комитете по печати
Общество
Строительство дома для детей-сирот в Йошкар-Оле завершится до конца 2017 года
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    Строительство дома для детей-сирот в Йошкар-Оле завершится до конца 2017 года

    23:00  2 Октября 2017
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    Строительство дома для детей-сирот в Йошкар-Оле завершится до конца 2017 года

    Йошкар-Ола, 2 октября. Глава городской администрации Йошкар-Олы Евгений Маслов проверил ход строительства нового 40-квартирного дома, который предназначен для обеспечения жильем детей-сирот, передает «МедиаПоток».

    К настоящему моменту строительство дома почти завершено. В доме уже установлены пластиковые окна, а внутри полным ходом идет отделка помещений и установка сантехники. Строители обещают сдать дом в эксплуатацию до конца 2017 года.

    Мэр Йошкар-Олы отметил, что своевременная сдача дома стала возможной благодаря финансированию из федерального и регионального бюджетов.

    Автор: Алексей Громов
    #дом #йошкар-ола #сироты
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